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NYP: соратники Трампа предложили Кеннеди идти кандидатом на пост вице-президента

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Соратники Дональда Трампа в преддверии ноябрьских президентских выборов хотели заручиться поддержкой независимого кандидата Роберта Кеннеди и предлагали ему попытаться занять пост вице-президента, сообщает New York Post со ссылкой на источник.

«Всё возможно. Я бы ни в коем случае не списывал его со счетов», — сказал собеседник издания.

Кеннеди первоначально баллотировался от Демократической партии, но затем стал независимым кандидатом. Как отмечает Fox News, такое решение Кеннеди принял на фоне конфликтов с Национальным комитетом Демократической партии, полностью поддержавшим президента Джо Байдена в предвыборной гонке 2024 года.

Национальный комитет Республиканской партии Соединённых Штатов намерен объявить Дональда Трампа кандидатом на предстоящих выборах главы государства.

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