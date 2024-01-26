Нацкомитет Республиканской партии объявит Трампа своим кандидатом на выборах

Национальный комитет Республиканской партии Соединённых Штатов объявит экс-лидера США Дональда Трампа кандидатом на предстоящих выборах главы государства.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект резолюции комитета.

В документе сказано, что он объявляет Трампа будущим кандидатом на пост президента США в текущем году и переходит в режим полноценных всеобщих выборов.

Документ подготовили после объявления победы Трампа на партийных собраниях в штате Айова и на праймериз в Нью-Гемпшире.

Ранее экс-президент США объявил о своей победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Гемпшир.

Американский лидер Джо Байден, комментируя результаты праймериз США в Нью-Гемпшире, заявил, что Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии.