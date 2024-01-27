В Мьянме уверены, что введение карт МИР в стране улучшит туризм для россиян

Введение карт платёжной системы МИР в Мьянме улучшит взаимный туризм с Россией, уверен генсекретарь ассоциации туризма азиатской страны Тхан Хтут, об этом он сказал на втором Российско-Мьянманском бизнес-форуме на полях выставки «Россия».

«Введение карт МИР улучшит туризм между Россией и Мьянмой. Это станет преимуществом для обеих стран. Это отличная инициатива», — сказал он РИА Новости.

Система платежей, которую предлагает Мьянма сейчас, слишком сложная и иногда тяжело получать оплату от российской стороны, признал он.

Как заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу системы SWIFT — СПФС.