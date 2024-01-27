В Мьянме уверены, что введение карт МИР в стране улучшит туризм для россиян
- РИА Новости
«Введение карт МИР улучшит туризм между Россией и Мьянмой. Это станет преимуществом для обеих стран. Это отличная инициатива», — сказал он РИА Новости.
Система платежей, которую предлагает Мьянма сейчас, слишком сложная и иногда тяжело получать оплату от российской стороны, признал он.
Как заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу системы SWIFT — СПФС.