Лукашенко: Россия и Белоруссия в состоянии ответить недоброжелателям
- AFP
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Как отметил белорусский лидер, недоброжелатели снова нацелились на Россию и Белоруссию, чтобы сделать их «лучшими». И в этой ситуации, по словам Лукашенко, важно ответить на вопрос: «И где будем мы?».
«Мы отвечаем, и ответим. Будьте в этом уверены. Мы сохраним свою цивилизацию. В этом вы можете быть уверены», — заверил Лукашенко на концерте-реквиеме, посвящённом 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.
Помимо этого, Лукашенко также подчеркнул, что Москва и Минск не желают войны и призывают к мирному диалогу.