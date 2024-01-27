Лукашенко: Россия и Белоруссия в состоянии ответить недоброжелателям

Россия и Белоруссия в состоянии дать достойный отпор своим недоброжелателям, которые «точат мечи» на их рубежах. С таким заявлением выступил 27 января президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Как отметил белорусский лидер, недоброжелатели снова нацелились на Россию и Белоруссию, чтобы сделать их «лучшими». И в этой ситуации, по словам Лукашенко, важно ответить на вопрос: «И где будем мы?».

«Мы отвечаем, и ответим. Будьте в этом уверены. Мы сохраним свою цивилизацию. В этом вы можете быть уверены», — заверил Лукашенко на концерте-реквиеме, посвящённом 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

Помимо этого, Лукашенко также подчеркнул, что Москва и Минск не желают войны и призывают к мирному диалогу.