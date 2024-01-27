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Лукашенко: Россия и Белоруссия не хотят войны и призывают к мирному диалогу

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Ни Россия, ни Белоруссия не хотят войны и призывают к мирному диалогу, но при условии уважения исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко: Россия и Белоруссия не хотят войны и призывают к мирному диалогу
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Президент выступил на спектакле-концерте, посвящённом 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, он прибыл туда вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы не хотим войны, но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных ценностей национальных культур. Чужого нам не надо», — сказал Лукашенко.

Россия и Белоруссия открыты к дружественным шагам навстречу, подчеркнул он.

Путин в ходе своего выступления 27 января подчеркнул, что Россия предпримет все возможные усилия, чтобы пресечь и окончательно истребить нацизм, сегодняшние последователи нацистских палачей обречены.

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