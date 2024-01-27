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В Лондоне отметили годовщину полного снятия блокады Ленинграда

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Памятная церемония по случаю 80-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда состоялась у советского военного мемориала в Лондоне. Как сообщает ТАСС, участие в ней принял посол России в Великобритании Андрей Келин.

Выступая на церемонии, посол отметил, что полное снятие блокады Ленинграда стало событием, которое по праву завоевало своё место в мировой истории.

«Немецкие фашисты пытались стереть город с лица земли, уничтожить всё его население за счёт ликвидации запасов продовольствия и подвоза. Это им не удалось. Эти планы провалились», — заявил Келин, добавив, что освобождение Ленинграда предварило наступление советских войск на северо-запад, а затем и на весь европейский театр военных действий.

Ранее сообщалось о первом съезде партии депутата бундестага Сары Вагенкнехт в Германии, который начался с благодарности Красной армии.

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