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Съезд партии Вагенкнехт в Германии начался с благодарности Красной армии

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Первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (СВВ) проходит в Германии. В начале съезда перед собравшимися выступила новый член партии — писательница и журналистка Даниэла Дан. Она начала свою речь со слова благодарности Красной армии.
Съезд партии Вагенкнехт в Германии начался с благодарности Красной армии
  • Gettyimages.ru
  • © Maja Hitij

Дан поблагодарила Красную армию за освобождение концентрационных лагерей. По её словам, свои жизни за это отдали 13 млн солдат.

«И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время», — приводит слова писательницы РИА Новости.

О создании депутатом бундестага Сарой Вагенкнехт собственной партии в Берлине стало известно в начале ноября. Среди прочего политик прославилась своей критикой в адрес властей ФРГ за оказание помощи Украине и участие в санкционном давлении на Россию.

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