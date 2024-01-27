Первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (СВВ) проходит в Германии. В начале съезда перед собравшимися выступила новый член партии — писательница и журналистка Даниэла Дан. Она начала свою речь со слова благодарности Красной армии.

Дан поблагодарила Красную армию за освобождение концентрационных лагерей. По её словам, свои жизни за это отдали 13 млн солдат.

«И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время», — приводит слова писательницы РИА Новости.

О создании депутатом бундестага Сарой Вагенкнехт собственной партии в Берлине стало известно в начале ноября. Среди прочего политик прославилась своей критикой в адрес властей ФРГ за оказание помощи Украине и участие в санкционном давлении на Россию.