Съезд партии Вагенкнехт в Германии начался с благодарности Красной армии
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Дан поблагодарила Красную армию за освобождение концентрационных лагерей. По её словам, свои жизни за это отдали 13 млн солдат.
«И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время», — приводит слова писательницы РИА Новости.
О создании депутатом бундестага Сарой Вагенкнехт собственной партии в Берлине стало известно в начале ноября. Среди прочего политик прославилась своей критикой в адрес властей ФРГ за оказание помощи Украине и участие в санкционном давлении на Россию.