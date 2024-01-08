Депутат бундестага Сара Вагенкнехт учредила собственную партию в Берлине

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт, известная своей критикой в адрес властей ФРГ за оказание военной помощи Украине и за участие в санкционном давлении на Россию, провела учредительное заседание своей собственной партии в Берлине.

Новостью об этом немецкий политик поделилась в социальных сетях. Вагенкнехт написала, что основывает новую партию в столице Германии.

Депутат бундестага отметила, что у организации есть потенциал, чтобы в значительной мере преобразить политический спектр, а также политику в стране.

Ранее Вагенкнехт выступила с заявлением, согласно которому экономическая борьба с Россией — это война ФРГ против самой себя.