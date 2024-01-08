Депутат бундестага Сара Вагенкнехт учредила собственную партию в Берлине
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Новостью об этом немецкий политик поделилась в социальных сетях. Вагенкнехт написала, что основывает новую партию в столице Германии.
Депутат бундестага отметила, что у организации есть потенциал, чтобы в значительной мере преобразить политический спектр, а также политику в стране.
Ранее Вагенкнехт выступила с заявлением, согласно которому экономическая борьба с Россией — это война ФРГ против самой себя.