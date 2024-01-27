Премьер Румынии заверил, что украинское зерно не будет оседать в стране

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку предупредил, что украинское зерно не будет оседать на румынской территории и будет отправляться на экспорт транзитом.

«Мы солидарны с Украиной. Мы помогаем транзиту зерна. В Румынии не осталось ни одного зёрнышка, и я вас как премьер-министр уверяю, что если это произошло ранее, то впредь этого не произойдёт», — сказал Чолаку, слова которого приводит портал Ziarul de iasi.

Как отмечал евродепутат из Румынии Даньел Буда, производители зерновых культур из его страны рискуют обанкротиться. По его словам, затраты фермеров значительно выросли, в то время как зерно с Украины продаётся в ЕС по очень низким ценам.

Румынские фермеры неоднократно организовывали акции протеста. Так, 15 января они заблокировали два пункта пропуска с Украиной. Несколькими днями ранее Патриотический союз фермеров Румынии организовал протест на тракторах в Бухаресте.