Володин: важно сохранять правду о холокосте, чтобы такая трагедия не повторилась
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Слова Володина приводятся на сайте ГД.
Он подчеркнул, что Россия скорбит о миллионах людей, которые были замучены нацистами в концентрационных лагерях.
Парламентарий назвал холокост чудовищной трагедией, которая не имеет срока давности.
«Важно сделать всё, чтобы трагедия, подобная холокосту, никогда не повторилась: сохранить правду об этих событиях, передать её следующим поколениям, вместе противостоять возрождению нацизма», — сказал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксплуатация темы холокоста в политических целях десакрализирует её для сотен миллионов человек.