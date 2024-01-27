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Володин: важно сохранять правду о холокосте, чтобы такая трагедия не повторилась

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Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин назвал холокост чудовищной трагедией и указал на важность сохранения правды о тех событиях, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась.
Володин: важно сохранять правду о холокосте, чтобы такая трагедия не повторилась
  • © duma.gov.ru

Слова Володина приводятся на сайте ГД.

Он подчеркнул, что Россия скорбит о миллионах людей, которые были замучены нацистами в концентрационных лагерях.

Парламентарий назвал холокост чудовищной трагедией, которая не имеет срока давности.

«Важно сделать всё, чтобы трагедия, подобная холокосту, никогда не повторилась: сохранить правду об этих событиях, передать её следующим поколениям, вместе противостоять возрождению нацизма», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксплуатация темы холокоста в политических целях десакрализирует её для сотен миллионов человек.

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