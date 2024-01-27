Танкер Marlin Luanda загорелся после обстрела хуситов в Красном море

Хуситы обстреляли танкер Marlin Luanda в Красном море, пострадавших нет.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании-оператора судна Trafigura.

«По последним данным, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что представители властей Китая обратились к коллегам из Ирана с просьбой помочь сдержать нападения йеменских хуситов на суда в Красном море, в противном случае есть риск ущерба деловым отношениям Тегерана с Пекином.

Лидер «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявлял, что Соединённые Штаты и Великобритания своими бомбардировками Йемена не добились прекращения ударов хуситов по судам в Красном море.