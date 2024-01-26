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Reuters: Китай просит Иран убедить хуситов действовать сдержанно в Красном море

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Представители властей Китая обратились к коллегам из Ирана с просьбой помочь сдержать нападения йеменских хуситов на суда в Красном море, в противном случае есть риск ущерба деловым отношениям Тегерана с Пекином, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Reuters: Китай просит Иран убедить хуситов действовать сдержанно в Красном море
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По имеющимся данным, Китай и Иран провели контакты на эту тему как в Пекине, так и в Тегеране.

«По сути, Китай утверждает: «Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесён ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном, поэтому скажите хуситам, чтобы они проявили сдержанность», — сказал собеседник агентства.

Как утверждают журналисты со ссылкой на данные отслеживания танкеров, собранные аналитической компанией Kpler, китайские нефтеперерабатывающие заводы в 2023 году купили более 90% иранской экспортной сырой нефти, вместе с этим иранская нефть составляет лишь 10% импорта в Китай, и у Пекина есть множество поставщиков из других стран, которые могли бы покрыть дефицит нефти.

Как ранее писало агентство Bloomberg, владельцы судов, преимущественно нефтяных танкеров, ожидают усиления напряжённости с перебоями судоходства в Красном море.

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