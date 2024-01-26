Reuters: Китай просит Иран убедить хуситов действовать сдержанно в Красном море
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
По имеющимся данным, Китай и Иран провели контакты на эту тему как в Пекине, так и в Тегеране.
«По сути, Китай утверждает: «Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесён ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном, поэтому скажите хуситам, чтобы они проявили сдержанность», — сказал собеседник агентства.
Как утверждают журналисты со ссылкой на данные отслеживания танкеров, собранные аналитической компанией Kpler, китайские нефтеперерабатывающие заводы в 2023 году купили более 90% иранской экспортной сырой нефти, вместе с этим иранская нефть составляет лишь 10% импорта в Китай, и у Пекина есть множество поставщиков из других стран, которые могли бы покрыть дефицит нефти.
Как ранее писало агентство Bloomberg, владельцы судов, преимущественно нефтяных танкеров, ожидают усиления напряжённости с перебоями судоходства в Красном море.