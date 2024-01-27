Посол Азербайджана: Москва остаётся площадкой для переговоров Баку и Еревана

Москва продолжает быть площадкой для мирных переговоров между Баку и Ереваном, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Об этом пишет ТАСС.

Он поблагодарил российскую сторону за посреднические усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Москва продолжает быть площадкой для проведения мирных переговоров», — сказал посол.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что прямой канал связи установлен между министерствами иностранных дел, а также другими ведомствами Армении и Азербайджана.

23 января МИД Азербайджана сообщил, что Баку отвергает необоснованные претензии главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, высказанные в адрес азербайджанской стороны. Министерство назвало вопиющим и неверным толкование фактов со стороны европейского чиновника и заявило о двойных стандартах со стороны Брюсселя.