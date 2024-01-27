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МИД России предупредил Чехию об ответных мерах на блокировку имущества

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МИД России прокомментировал действия Чехии по блокировке российской недвижимости.

Об этом сказано в ответах ведомства на вопросы, поступившие от прессы к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Отмечается, что в ответ на принятые в ноябре прошлого года решения Чехии о запрете на управление и использование ряда объектов недвижимого имущества России на чешской территории, включая дипломатические, по линии МИД России Праге было «жёстко указано» на недопустимость подобного произвола.

В ведомстве добавили, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы.

В ноябре сообщалось, что Финансово-аналитическое управление (ФАУ) Чехии изучает возможность заморозки новых объектов недвижимости, принадлежащих России.

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