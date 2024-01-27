Азербайджан возобновит в России работу представительства Госагентства по туризму
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, предстоящее возобновление работы представительства Госагентства по туризму Азербайджана в России в этом году послужит дальнейшему укреплению двусторонних туристических связей.
11 сентября сообщалось о подписании Мьянмой и Россией меморандума о взаимопонимании и развитии туризма.
В октябре российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила регулярный рейсы из Санкт-Петербурга в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх.