Азербайджан возобновит в России работу представительства Госагентства по туризму

Азербайджан в 2024 году планирует возобновить в России работу представительства Госагентства по туризму, сообщил посол республики в России Полад Бюльбюль оглы.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, предстоящее возобновление работы представительства Госагентства по туризму Азербайджана в России в этом году послужит дальнейшему укреплению двусторонних туристических связей.

11 сентября сообщалось о подписании Мьянмой и Россией меморандума о взаимопонимании и развитии туризма.

В октябре российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила регулярный рейсы из Санкт-Петербурга в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх.