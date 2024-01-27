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Азербайджан возобновит в России работу представительства Госагентства по туризму

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Азербайджан в 2024 году планирует возобновить в России работу представительства Госагентства по туризму, сообщил посол республики в России Полад Бюльбюль оглы.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, предстоящее возобновление работы представительства Госагентства по туризму Азербайджана в России в этом году послужит дальнейшему укреплению двусторонних туристических связей.

11 сентября сообщалось о подписании Мьянмой и Россией меморандума о взаимопонимании и развитии туризма.

В октябре российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила регулярный рейсы из Санкт-Петербурга в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх.

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