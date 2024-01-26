ЦПВС: в Сирии террористы четыре раза за сутки обстреляли позиции войск

Террористы в Сирии четыре раза обстреляли позиции сирийских правительственных войск за сутки.

Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск», — цитирует его ТАСС.

Ранее военные Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии передали гуманитарную помощь жителям населённого пункта Афра в провинции Риф-Дамаск.