ЦПВС: в Сирии террористы четыре раза за сутки обстреляли позиции войск
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Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск», — цитирует его ТАСС.
Ранее военные Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии передали гуманитарную помощь жителям населённого пункта Афра в провинции Риф-Дамаск.