Минобороны: российские военные передали гуманитарную помощь жителям Сирии
«Российскими военнослужащими было выдано порядка 300 продовольственных наборов учителям и обслуживающему персоналу средней школы Аль-Сааде, а также малоимущим семьям», — говорится в заявлении.
По информации ведомства, в каждом наборе имеется до 10 кг продуктов, например мука, рис, чай, сахар и растительное масло. Общий вес гумпомощи составил более 3300 кг.
3 декабря ВС России передали 300 продовольственных наборов жителям посёлка Эль-Атейба сирийской провинции Риф-Дамаск.