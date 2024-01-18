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Минобороны: российские военные передали гуманитарную помощь жителям Сирии

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Военные Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирии передали гуманитарную помощь жителям населённого пункта Афра в провинции Риф-Дамаск. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российскими военнослужащими было выдано порядка 300 продовольственных наборов учителям и обслуживающему персоналу средней школы Аль-Сааде, а также малоимущим семьям», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, в каждом наборе имеется до 10 кг продуктов, например мука, рис, чай, сахар и растительное масло. Общий вес гумпомощи составил более 3300 кг.

3 декабря ВС России передали 300 продовольственных наборов жителям посёлка Эль-Атейба сирийской провинции Риф-Дамаск.

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