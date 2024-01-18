Минобороны: российские военные передали гуманитарную помощь жителям Сирии

Военные Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирии передали гуманитарную помощь жителям населённого пункта Афра в провинции Риф-Дамаск. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российскими военнослужащими было выдано порядка 300 продовольственных наборов учителям и обслуживающему персоналу средней школы Аль-Сааде, а также малоимущим семьям», — говорится в заявлении. По информации ведомства, в каждом наборе имеется до 10 кг продуктов, например мука, рис, чай, сахар и растительное масло. Общий вес гумпомощи составил более 3300 кг. 3 декабря ВС России передали 300 продовольственных наборов жителям посёлка Эль-Атейба сирийской провинции Риф-Дамаск.