МИД: США демонтировали систему соглашений по контролю над вооружениями

Соединённые Штаты, задавшись целью обеспечить себе свободу рук, шаг за шагом демонтировали систему соглашений, достигнутых по линии контроля над вооружениями. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В сообщении указывается, что деструктивная политика Вашингтона привела к глубокой деградации российско-американских отношений, а также коренному изменению обстоятельств в области безопасности.

«США уже давно сделали ставку на достижение решающего военного превосходства. Стремясь обеспечить себе свободу рук, они шаг за шагом демонтировали систему соглашений по контролю над вооружениями», — отметили в ведомстве.

Также в МИД высказались о передаче Нидерландами Украине истребителей F-16. В ведомстве подчеркнули, что это не повлияет на ход СВО.