МИД: США демонтировали систему соглашений по контролю над вооружениями
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В сообщении указывается, что деструктивная политика Вашингтона привела к глубокой деградации российско-американских отношений, а также коренному изменению обстоятельств в области безопасности.
«США уже давно сделали ставку на достижение решающего военного превосходства. Стремясь обеспечить себе свободу рук, они шаг за шагом демонтировали систему соглашений по контролю над вооружениями», — отметили в ведомстве.
Также в МИД высказались о передаче Нидерландами Украине истребителей F-16. В ведомстве подчеркнули, что это не повлияет на ход СВО.