RT в Telegram
Подпишись

МИД: США демонтировали систему соглашений по контролю над вооружениями

Короткая ссылка
Соединённые Штаты, задавшись целью обеспечить себе свободу рук, шаг за шагом демонтировали систему соглашений, достигнутых по линии контроля над вооружениями. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
МИД: США демонтировали систему соглашений по контролю над вооружениями
  • globallookpress.com
  • © Власов Сергей

В сообщении указывается, что деструктивная политика Вашингтона привела к глубокой деградации российско-американских отношений, а также коренному изменению обстоятельств в области безопасности.

«США уже давно сделали ставку на достижение решающего военного превосходства. Стремясь обеспечить себе свободу рук, они шаг за шагом демонтировали систему соглашений по контролю над вооружениями», — отметили в ведомстве.

Также в МИД высказались о передаче Нидерландами Украине истребителей F-16. В ведомстве подчеркнули, что это не повлияет на ход СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить