МИД: Россия и Белоруссия будут сообща противодействовать вмешательству в выборы
- РИА Новости
В ведомстве уточнили, что на 17 марта назначены выборы президента России, в Белоруссии 25 февраля пройдут парламентские и местные выборы, в марте планируется созыв первого Всебелорусского народного собрания.
«Будем сообща принимать все необходимые меры, чтобы исключить внешнее вмешательство в наши внутриполитические процессы», — говорится в сообщении.
Ранее Центризбирком России проверил подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах и отправил протокол о проверке в его избирательный штаб.