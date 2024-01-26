МИД: Россия и Белоруссия будут сообща противодействовать вмешательству в выборы

Россия и Белоруссия будут сообща принимать меры, чтобы исключить внешнее вмешательство в выборы в обеих странах в 2024 году. Об этом сообщили в МИД России.

В ведомстве уточнили, что на 17 марта назначены выборы президента России, в Белоруссии 25 февраля пройдут парламентские и местные выборы, в марте планируется созыв первого Всебелорусского народного собрания.

«Будем сообща принимать все необходимые меры, чтобы исключить внешнее вмешательство в наши внутриполитические процессы», — говорится в сообщении.

Ранее Центризбирком России проверил подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах и отправил протокол о проверке в его избирательный штаб.