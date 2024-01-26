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ЦИК проверила подписи в поддержку самовыдвижения Путина

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Центризбирком России проверил подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах и отправил протокол о проверке в его избирательный штаб.
ЦИК проверила подписи в поддержку самовыдвижения Путина
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

«Мы обязаны были завершить проверку подписей в полном объёме по той выборке, которая была сделана в соответствии с законодательством и нормативными актами ЦИК России. Проверялось 60 тыс. подписей [из сданных 315 тыс.], выбранных случайным методом. Сегодня прошло заседание рабочей группы, где протокол по итогам проверки был принят и был отправлен в избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина», — сказал он.

Как стало известно ранее, в ЦИК начались проверки подписей кандидата на должность президента России Владимира Путина на соответствие всем требованиям законодательства.

Для этого применялся специальный программно-технический комплекс проверки подписных листов, который сверяет поступившие документы с единой базой данных избирателей.

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