RT в Telegram
Подпишись

В ЦИК проводятся проверки подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах

Короткая ссылка
В ЦИК начались проверки подписей кандидата на должность президента России Владимира Путина на соответствие всем требованиям законодательства. Для этого применяется специальный программно-технический комплекс проверки подписных листов, который сверяет поступившие документы с единой базой данных избирателей.

Подписи и подписные листы проверяют по ряду критериев, в числе которых и отсутствие «мёртвых душ» среди подписавшихся.

Если программно-технический комплекс выдаёт экспертам предположения о возможной подделке подписи или заверении листов лицом, не являющимся сборщиком, тогда проводится почерковедческая экспертиза, на основании которой принимается решение о признании подписей недействительными.

22 января представители избирательного штаба кандидата Владимира Путина передали в Центризбирком подписи избирателей, которые нужны для его регистрации на выборах главы государства 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить