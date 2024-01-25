В ЦИК проводятся проверки подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах

В ЦИК начались проверки подписей кандидата на должность президента России Владимира Путина на соответствие всем требованиям законодательства. Для этого применяется специальный программно-технический комплекс проверки подписных листов, который сверяет поступившие документы с единой базой данных избирателей.

Подписи и подписные листы проверяют по ряду критериев, в числе которых и отсутствие «мёртвых душ» среди подписавшихся.

Если программно-технический комплекс выдаёт экспертам предположения о возможной подделке подписи или заверении листов лицом, не являющимся сборщиком, тогда проводится почерковедческая экспертиза, на основании которой принимается решение о признании подписей недействительными.

22 января представители избирательного штаба кандидата Владимира Путина передали в Центризбирком подписи избирателей, которые нужны для его регистрации на выборах главы государства 2024 года.