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МИД: США заставляют подопечных в Европе раскошеливаться на новую помощь Киеву

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что одобрение Германией нового пакета помощи Украине на €7 млрд говорит о том, что Соединённые Штаты заставляют своих подопечных раскошеливаться ещё больше.
МИД: США заставляют подопечных в Европе раскошеливаться на новую помощь Киеву
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что власти Германии продолжают опустошать карманы своих фермеров и других граждан страны, выделяя Киеву всё новые пакеты помощи.

«Это логично: по мере уменьшения помощи Штатов Вашингтон заставляет своих сателлитов и своих подопечных по НАТО раскошеливаться ещё больше», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа выбросила на ветер деньги, которые выделяла Украине.

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