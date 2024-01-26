МИД: США заставляют подопечных в Европе раскошеливаться на новую помощь Киеву
- РИА Новости
Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что власти Германии продолжают опустошать карманы своих фермеров и других граждан страны, выделяя Киеву всё новые пакеты помощи.
«Это логично: по мере уменьшения помощи Штатов Вашингтон заставляет своих сателлитов и своих подопечных по НАТО раскошеливаться ещё больше», — сказала она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа выбросила на ветер деньги, которые выделяла Украине.