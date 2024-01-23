Песков: Европа выбросила на ветер деньги, которые выделяла Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа выбросила на ветер деньги, которые выделяла Украине.

По его словам, европейские страны активно говорят об эфемерной опасности, исходящей якобы от России из-за того, что европейцы потратили много денег на Украину.

«В своё время президент Байден назвал это инвестицией в понимании американцев. Если придерживаться точки зрения, что это инвестиция, то она прогорела. Европейцы это очень хорошо понимают, что деньги выбросили на ветер», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин недополучает средства из-за трат на помощь Киеву.