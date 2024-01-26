Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что ситуация со сбитым украинскими войсками российским самолётом Ил-76 говорит о постоянной лжи Киева.

«Произошедшее только укрепляет уверенность в необходимости прекратить поставки западного оружия Украине и перейти к мирным переговорам», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, политик отметил, что Франции не стоит подчиняться США в вопросе отправки военной помощи украинской армии.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и Германия окажутся соучастниками, если Ил-76 сбили из их оружия.