RT в Telegram
Подпишись

Политик Филиппо: ситуация со сбитым Ил-76 говорит о постоянной лжи Киева

Короткая ссылка
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что ситуация со сбитым украинскими войсками российским самолётом Ил-76 говорит о постоянной лжи Киева.
Политик Филиппо: ситуация со сбитым Ил-76 говорит о постоянной лжи Киева
  • globallookpress.com

«Произошедшее только укрепляет уверенность в необходимости прекратить поставки западного оружия Украине и перейти к мирным переговорам», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, политик отметил, что Франции не стоит подчиняться США в вопросе отправки военной помощи украинской армии.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и Германия окажутся соучастниками, если Ил-76 сбили из их оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить