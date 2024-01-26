Константинов: решение США по активам России станет опасным прецедентом
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По его словам, таким решением Вашингтон окончательно разрушит основополагающие международные принципы существования рыночной экономики и права собственности, передаёт РИА Новости.
«Пока не поздно, властям западных стран во главе с США стоит убрать подальше свои загребущие руки от российских активов и не создавать опасного международного прецедента», — добавил Константинов.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти получили от США гарантии по изъятию российских активов.