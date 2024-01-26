Константинов: решение США по активам России станет опасным прецедентом

Глава крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, что решение США о поддержке законопроекта по передаче замороженных российских активов на нужды Украины станет опасным прецедентом.

По его словам, таким решением Вашингтон окончательно разрушит основополагающие международные принципы существования рыночной экономики и права собственности, передаёт РИА Новости.

«Пока не поздно, властям западных стран во главе с США стоит убрать подальше свои загребущие руки от российских активов и не создавать опасного международного прецедента», — добавил Константинов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти получили от США гарантии по изъятию российских активов.