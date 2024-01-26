RT в Telegram
Подпишись

Константинов: решение США по активам России станет опасным прецедентом

Короткая ссылка
Глава крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, что решение США о поддержке законопроекта по передаче замороженных российских активов на нужды Украины станет опасным прецедентом.
Константинов: решение США по активам России станет опасным прецедентом
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

По его словам, таким решением Вашингтон окончательно разрушит основополагающие международные принципы существования рыночной экономики и права собственности, передаёт РИА Новости.

«Пока не поздно, властям западных стран во главе с США стоит убрать подальше свои загребущие руки от российских активов и не создавать опасного международного прецедента», — добавил Константинов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти получили от США гарантии по изъятию российских активов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить