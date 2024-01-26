В Кувейте предотвратили теракт, готовившийся боевиками ИГ

Сотрудники правоохранительных органов МВД Кувейта предотвратили теракт, готовившийся на территории страны сторонниками ИГ* против шиитов.

Об этом говорится в сообщении в соцсети X.

В ведомстве отметили, что правоохранителям «удалось сорвать планы террористической ячейки, намеревавшейся атаковать шиитские религиозный объекты».

Ранее сообщалось, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Иране, где в результате двух взрывов погибли порядка 100 человек.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.