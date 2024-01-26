RT в Telegram
Подпишись

В Кувейте предотвратили теракт, готовившийся боевиками ИГ

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов МВД Кувейта предотвратили теракт, готовившийся на территории страны сторонниками ИГ* против шиитов.

Об этом говорится в сообщении в соцсети X.

В ведомстве отметили, что правоохранителям «удалось сорвать планы террористической ячейки, намеревавшейся атаковать шиитские религиозный объекты».

Ранее сообщалось, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Иране, где в результате двух взрывов погибли порядка 100 человек.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить