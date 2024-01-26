Посольство: США не допустили Россию до заседания Международного совета по зерну

США запретили российским дипломатам участвовать в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане.

Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне.

«Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что этим США продемонстрировали готовность легко нарушать обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний.

Ранее евродепутат из Румынии Даньел Буда заявил, что производители зерновых культур из его страны рискуют обанкротиться. По его словам, затраты фермеров значительно выросли, в то время как зерно с Украины продаётся в ЕС по очень низким ценам. Об этом он рассказал в письме Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.