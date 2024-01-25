В ООН получили запрос России на предоставление списка погибших в Буче

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация получила запрос России на предоставление списка погибших в Буче весной 2022 года.

«Мы получили этот запрос», — цитирует его ТАСС.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что не беспокоится о недоверии «международного сообщества» в лице стран Запада по поводу заявлений Москвы об украинских пленных на потерпевшем крушение самолёте Ил-76 в Белгородской области.

Министр напомнил о ситуации в начале 2022 года, когда Россию обвинили на Западе в убийстве жителей города Буча на Украине без доказательств.