В ООН получили запрос России на предоставление списка погибших в Буче
- РИА Новости
«Мы получили этот запрос», — цитирует его ТАСС.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что не беспокоится о недоверии «международного сообщества» в лице стран Запада по поводу заявлений Москвы об украинских пленных на потерпевшем крушение самолёте Ил-76 в Белгородской области.
Министр напомнил о ситуации в начале 2022 года, когда Россию обвинили на Западе в убийстве жителей города Буча на Украине без доказательств.