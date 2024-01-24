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Лавров заявил, что не переживает из-за недоверия Запада по поводу крушения Ил-76

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не беспокоится о недоверии «международного сообщества» в лице стран Запада по поводу заявлений Москвы об украинских пленных на потерпевшем крушение самолёте Ил-76 в Белгородской области.
Лавров заявил, что не переживает из-за недоверия Запада по поводу крушения Ил-76
  • РИА Новости

«Совершенно не переживаю, что «международное сообщество» может не поверить... Международное сообщество в лице западных представителей и СМИ уже доказало свою дискредитированную позицию», — сказал он на пресс-конференции.

Министр напомнил о ситуации в начале 2022 года, когда Россию обвинили на Западе в убийстве жителей города Буча на Украине без доказательств.

24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.

Российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН по атаке на Ил-76.

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