В ХАМАС заявили, что готовы к обмену пленными с Израилем
- AFP
«В случае принятия судом в Гааге решения о прекращении огня ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня до тех пор, пока враг будет его соблюдать», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ХАМАС выразили готовность к взаимному обмену пленными с Израилем.
Ранее источники The Washington Post сообщали, что президент США Джо Байден планирует отправить в ближайшее время главу ЦРУ Уильяма Бёрнса на переговоры в Европу, чтобы обсудить сделку между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников.