В ХАМАС заявили, что готовы к обмену пленными с Израилем

ХАМАС готово освободить израильских пленных в обмен на палестинских, говорится в заявлении палестинского движения.

«В случае принятия судом в Гааге решения о прекращении огня ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня до тех пор, пока враг будет его соблюдать», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ХАМАС выразили готовность к взаимному обмену пленными с Израилем.

Ранее источники The Washington Post сообщали, что президент США Джо Байден планирует отправить в ближайшее время главу ЦРУ Уильяма Бёрнса на переговоры в Европу, чтобы обсудить сделку между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников.