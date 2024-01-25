Американский журналист Сеймур Херш заявил, что в мире растут недовольство Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом и уважение к президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

По его словам, поддержка Байденом Украины и Израиля «поместили его в один клуб с двумя лидерами, Биби Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которых всё больше осуждают в большей части мира».

«Ирония президентства Байдена заключается в растущем уважении за пределами Запада к Путину и Си Цзиньпину», — написал Херш в статье на платформе Substack.

Ранее испанская газета ABC писала, что неудачи Украины в конфликте с Россией, заблокированная помощь Запада, а также разногласия с военным руководством страны и коррупция привели Зеленского в отчаяние.