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Журналист Херш заявил о растущем в мире недовольстве Зеленским и Байденом

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Американский журналист Сеймур Херш заявил, что в мире растут недовольство Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом и уважение к президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

По его словам, поддержка Байденом Украины и Израиля «поместили его в один клуб с двумя лидерами, Биби Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которых всё больше осуждают в большей части мира».

«Ирония президентства Байдена заключается в растущем уважении за пределами Запада к Путину и Си Цзиньпину», — написал Херш в статье на платформе Substack.

Ранее испанская газета ABC писала, что неудачи Украины в конфликте с Россией, заблокированная помощь Запада, а также разногласия с военным руководством страны и коррупция привели Зеленского в отчаяние.

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