Журналист Херш заявил о растущем в мире недовольстве Зеленским и Байденом
По его словам, поддержка Байденом Украины и Израиля «поместили его в один клуб с двумя лидерами, Биби Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которых всё больше осуждают в большей части мира».
«Ирония президентства Байдена заключается в растущем уважении за пределами Запада к Путину и Си Цзиньпину», — написал Херш в статье на платформе Substack.
Ранее испанская газета ABC писала, что неудачи Украины в конфликте с Россией, заблокированная помощь Запада, а также разногласия с военным руководством страны и коррупция привели Зеленского в отчаяние.