Президент США Джо Байден изменил позицию по поводу помощи Украине, напомнив Владимиру Зеленскому, что поставки оружия не будут бесконечными.

Об этом заявил журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер, комментируя итоги визита Зеленского в США.

«Байден на этот раз сказал, что продолжит помогать Украине «столько, сколько это будет возможным». Симптоматичное отклонение от его прежней формулы, которую, как мантру, повторяли и многие другие, об оказании помощи Киеву «столько, сколько потребуется», — отметил автор публикации.

По его словам, Байден изменил риторику и в отношении России — американский лидер больше не требует стратегического поражения для Москвы.

Ранее стало известно, что Вооружённым силам Украины пришлось снизить масштаб некоторых военных операций из-за сокращения помощи со стороны стран Запада.

По данным Financial Times со ссылкой на источники, некоторые союзники Киева обсуждают заморозку украинского конфликта.

Обозреватели Foreign Policy отметили, что победа Дональда Трампа на выборах в 2024 году в США будет катастрофой для Украины.