В Турции заявили, что продолжение операции в Газе приведёт к новым конфликтам
«Продолжение массовых убийств, совершаемых Израилем в Газе, приведет к непоправимому ухудшению обстановки для мира, безопасности и хрупкого равновесия в регионе, а также распространению конфликтов», — приводит ТАСС сообщение.
В Анкаре призвали к срочному реформированию ООН, так как организация не способна «предотвратить преступления против человечности, совершённые в Газе».
Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля окружила город Хан-Юнис на юге сектора Газа.