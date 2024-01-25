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В Турции заявили, что продолжение операции в Газе приведёт к новым конфликтам

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Продолжение военной операции в секторе Газа со стороны Израиля приведёт к распространению конфликтов в мире. Об этом заявили в Совете национальной безопасности Турции.

«Продолжение массовых убийств, совершаемых Израилем в Газе, приведет к непоправимому ухудшению обстановки для мира, безопасности и хрупкого равновесия в регионе, а также распространению конфликтов», — приводит ТАСС сообщение.

В Анкаре призвали к срочному реформированию ООН, так как организация не способна «предотвратить преступления против человечности, совершённые в Газе».

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля окружила город Хан-Юнис на юге сектора Газа

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