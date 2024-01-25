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Боррель призвал равняться на RT в своём выступлении об «иностранном вмешательстве»

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал равняться на RT в своём выступлении на тему «дезинформации и иностранного вмешательства».
Боррель призвал равняться на RT в своём выступлении об «иностранном вмешательстве»
  • РИА Новости

Глава евродипломатии заявил, что в аэропорту Каира он увидел большое количество рекламы RT.

«Этот телеканал пришёл в арабский мир и позиционирует себя как надёжный источник информации на арабском языке. Нам нужно делать то же самое — говорить на том же языке», — сказал европейский чиновник.

Он добавил, что Европе тоже нужны люди, говорящие на языках, на которых «общаются сотни миллионов людей».

Ранее провокационная реклама RT в Индии расстроила журналистов британской газеты The Telegraph. Рекламная кампания Question More появилась на билбордах, в общественном транспорте и на первой полосе газеты The Times of India.

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