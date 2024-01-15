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Провокационная реклама RT в Индии расстроила журналистов The Telegraph

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Провокационная реклама RT в Индии расстроила журналистов британской газеты The Telegraph.

Рекламная кампания «Question More» ранее появилась на билбордах, в общественном транспорте и на первой полосе газеты The Times of India.

Жителям предложили задуматься на такие темы: «Почему Запад до сих пор видит Индию страной третьего мира?», «Должны ли европейские проблемы быть и проблемами Индии?», «Почему Британия не возвращает алмаз Кох-и-Нур (камень в королевской короне, принадлежавший Индии. — RT)?» и др.

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс пожаловалась, что Россия якобы пытается помешать отношениям Индии и Запада.

The Telegraph также выразила обеспокоенность, что RT проводит рекламную кампанию на Ближнем Востоке и в Африке, а также усиливает влияние в таких странах, как ОАЭ и Индия, где не применяют санкций и никто не пытается заставить телеканал замолчать.

Ранее министр по делам Северной и Южной Америк и Карибского бассейна Дэвид Ратли заявил, что RT, Sputnik и «им подобные» наращивают производство испаноязычного контента и «расширяют сферу своего влияния».

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