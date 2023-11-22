Британия заявила о расширении влияния RT и Sputnik среди испаноязычной аудитории

Министр по делам Северной и Южной Америк и Карибского бассейна Дэвид Ратли заявил, что RT, Sputnik и «им подобные» наращивают производство испаноязычного контента и «расширяют сферу своего влияния».

Как подчеркнул британский чиновник, данные СМИ успешно реализуют свою стратегию.

«Russia Today, Sputnik и им подобные наращивают производство испаноязычного контента и расширяют сферу своего влияния», — сказал он.

Вместе с этим он отметил, что Китай также стремится использовать свою экономическую мощь для продвижения своих ценностей.

Ранее Американский институт мира (USIP) признал, что RT и Sputnik пользуются большой популярностью в Латинской Америке.