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Британия заявила о расширении влияния RT и Sputnik среди испаноязычной аудитории

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Министр по делам Северной и Южной Америк и Карибского бассейна Дэвид Ратли заявил, что RT, Sputnik и «им подобные» наращивают производство испаноязычного контента и «расширяют сферу своего влияния».
Британия заявила о расширении влияния RT и Sputnik среди испаноязычной аудитории
  • AFP

Как подчеркнул британский чиновник, данные СМИ успешно реализуют свою стратегию.

«Russia Today, Sputnik и им подобные наращивают производство испаноязычного контента и расширяют сферу своего влияния», — сказал он.

Вместе с этим он отметил, что Китай также стремится использовать свою экономическую мощь для продвижения своих ценностей.

Ранее Американский институт мира (USIP) признал, что RT и Sputnik пользуются большой популярностью в Латинской Америке.

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