RT в Telegram
Подпишись

Профсоюз финской почты присоединился к забастовке против трудовых реформ

Короткая ссылка
В Финляндии профсоюз почты и логистики присоединился к забастовке против трудовых реформ правительства, которая пройдёт 1—2 февраля.
Профсоюз финской почты присоединился к забастовке против трудовых реформ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается в пресс-релизе объединения.

«Профсоюз почты и логистики (PAU)... объявил о проведении широкомасштабной политической забастовки в почтовом секторе с 1 по 2 февраля 2024 года против радикальных сокращений правительством условий труда, пособия по безработице и права на забастовку», — говорится в сообщении.

Профсоюз уточнил, что забастовка затронет около 10 тыс. работников.

Ранее стало известно, что забастовки в Финляндии, которые состоятся 1 и 2 февраля 2024 года, остановят работу нескольких заводов, в том числе нефтеперерабатывающей компании Neste.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить