Профсоюз финской почты присоединился к забастовке против трудовых реформ

В Финляндии профсоюз почты и логистики присоединился к забастовке против трудовых реформ правительства, которая пройдёт 1—2 февраля.

Об этом сообщается в пресс-релизе объединения.

«Профсоюз почты и логистики (PAU)... объявил о проведении широкомасштабной политической забастовки в почтовом секторе с 1 по 2 февраля 2024 года против радикальных сокращений правительством условий труда, пособия по безработице и права на забастовку», — говорится в сообщении.

Профсоюз уточнил, что забастовка затронет около 10 тыс. работников.

Ранее стало известно, что забастовки в Финляндии, которые состоятся 1 и 2 февраля 2024 года, остановят работу нескольких заводов, в том числе нефтеперерабатывающей компании Neste.