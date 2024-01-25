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Захарова: самонадеянность Запада чревата катастрофическими последствиями

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью сербскому изданию «Политика» заявила, что самонадеянность НАТО является не более чем иллюзией, которая чревата катастрофическими последствиями.
Захарова: самонадеянность Запада чревата катастрофическими последствиями
  • РИА Новости

Текст интервью опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По её словам, возникновение угрозы третьей мировой войны и использования ядерного оружия связаны, прежде всего, с попытками Запада любой ценой переломить объективную тенденцию к утрате им своего былого глобального доминирования.

Захарова отметила, что в этом контексте наибольшую опасность представляет созданный Вашингтоном и Североатлантическим альянсом конфликт на Украине. По его словам, Запад  в этом конфликте постоянно повышает ставки и пытается балансировать на грани прямого военного столкновения с Россией.

«Страны Североатлантического блока буквально ходят по краю, полагая, что в любом случае смогут «управлять» эскалацией. Подобная самонадеянность – не более чем иллюзия, которая чревата, без преувеличения, катастрофическими последствиями», — отметила Захарова.

По её словам, разжигание Вашингтоном и его союзниками катастрофы на Ближнем Востоке является шагом в бездну.

Она отметила, что Россия со своей стороны продолжит на деле демонстрировать оппонентам бесперспективность их линии и добиваться целей, поставленных российским лидером Владимиром Путиным в рамках СВО.

«После этого мы проведем тщательный анализ того, насколько США и их союзники будут готовы следовать краеугольному принципу неделимой и равной безопасности для всех. Они должны признать, что ее нельзя укреплять за счет ослабления безопасности других», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что государствам НАТО, которые официально провозгласили себя «ядерным альянсом», нужно осознать, что надёжное и долгосрочное понижение ядерных рисков потребует радикального пересмотра их враждебного подхода к России. Также это потребует устранения фундаментальных противоречий в сфере безопасности, в том числе вредоносной экспансии НАТО на восток, которая и привела к возникновению нынешнего кризиса, отметила Захарова.

Также Захарова заявила, что Запад десять лет назад привёл к власти на Украине настоящих нацистов, идеологических последователей Степана Бандеры и Романа Шухевича,

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