Захарова: самонадеянность Запада чревата катастрофическими последствиями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью сербскому изданию «Политика» заявила, что самонадеянность НАТО является не более чем иллюзией, которая чревата катастрофическими последствиями.

Текст интервью опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По её словам, возникновение угрозы третьей мировой войны и использования ядерного оружия связаны, прежде всего, с попытками Запада любой ценой переломить объективную тенденцию к утрате им своего былого глобального доминирования.

Захарова отметила, что в этом контексте наибольшую опасность представляет созданный Вашингтоном и Североатлантическим альянсом конфликт на Украине. По его словам, Запад в этом конфликте постоянно повышает ставки и пытается балансировать на грани прямого военного столкновения с Россией.

«Страны Североатлантического блока буквально ходят по краю, полагая, что в любом случае смогут «управлять» эскалацией. Подобная самонадеянность – не более чем иллюзия, которая чревата, без преувеличения, катастрофическими последствиями», — отметила Захарова.

По её словам, разжигание Вашингтоном и его союзниками катастрофы на Ближнем Востоке является шагом в бездну.

Она отметила, что Россия со своей стороны продолжит на деле демонстрировать оппонентам бесперспективность их линии и добиваться целей, поставленных российским лидером Владимиром Путиным в рамках СВО.

«После этого мы проведем тщательный анализ того, насколько США и их союзники будут готовы следовать краеугольному принципу неделимой и равной безопасности для всех. Они должны признать, что ее нельзя укреплять за счет ослабления безопасности других», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что государствам НАТО, которые официально провозгласили себя «ядерным альянсом», нужно осознать, что надёжное и долгосрочное понижение ядерных рисков потребует радикального пересмотра их враждебного подхода к России. Также это потребует устранения фундаментальных противоречий в сфере безопасности, в том числе вредоносной экспансии НАТО на восток, которая и привела к возникновению нынешнего кризиса, отметила Захарова.

Также Захарова заявила, что Запад десять лет назад привёл к власти на Украине настоящих нацистов, идеологических последователей Степана Бандеры и Романа Шухевича,