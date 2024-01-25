Азербайджан рассматривает вопрос выхода страны из Совета Европы
- РИА Новости
Об этом пишет агентство Trend.
«Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы в ответ на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия азербайджанской делегации», — указывается в материале.
Также власти страны могут отказаться от признания юрисдикции ЕСПЧ.
Ранее делегация Азербайджана приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за оспаривания её полномочий.