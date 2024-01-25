Азербайджан рассматривает вопрос выхода страны из Совета Европы

Азербайджанские власти рассматривают вопрос выхода страны из Совета Европы.

Об этом пишет агентство Trend.

«Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы в ответ на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия азербайджанской делегации», — указывается в материале.

Также власти страны могут отказаться от признания юрисдикции ЕСПЧ.

Ранее делегация Азербайджана приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за оспаривания её полномочий.