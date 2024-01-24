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Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ

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Делегация Азербайджана приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за оспаривания её полномочий.
Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ
  • РИА Новости

Как указывает информагентство АзерТАдж, соответствующее заявление делегации было зачитано на заседании ПАСЕ.

Отмечается, что азербайджанская сторона обвинила организацию в том, что она используется как платформа для «нападок на некоторые государства-члены».

«Мы рассматриваем инициативу по оспариванию полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ как часть этой порочной кампании. Мы также рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане», — говорится в документе.

Отмечается, что в ПАСЕ сложилась невыносимая атмосфера «расизма, азербайджанофобии и исламофобии».

«Делегация Азербайджана принимает решение прекратить своё взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», — указывается в заявлении.

В апреле 2022 года российский президент Владимир Путин заявил, что для России стало бессмысленно работать на некоторых площадках, например в ПАСЕ: эти инструменты создавались в начале 1990-х годов и уже отжили своё.

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