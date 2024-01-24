Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ
- РИА Новости
Как указывает информагентство АзерТАдж, соответствующее заявление делегации было зачитано на заседании ПАСЕ.
Отмечается, что азербайджанская сторона обвинила организацию в том, что она используется как платформа для «нападок на некоторые государства-члены».
«Мы рассматриваем инициативу по оспариванию полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ как часть этой порочной кампании. Мы также рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане», — говорится в документе.
Отмечается, что в ПАСЕ сложилась невыносимая атмосфера «расизма, азербайджанофобии и исламофобии».
«Делегация Азербайджана принимает решение прекратить своё взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», — указывается в заявлении.
В апреле 2022 года российский президент Владимир Путин заявил, что для России стало бессмысленно работать на некоторых площадках, например в ПАСЕ: эти инструменты создавались в начале 1990-х годов и уже отжили своё.