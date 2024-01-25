RT в Telegram
Подпишись

Минобороны КНР: китайская армия продолжает тренировку войск и подготовку к войне

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает тренировку войск и подготовку к войне из-за ситуации вокруг Тайваня.
Минобороны КНР: китайская армия продолжает тренировку войск и подготовку к войне
  • РИА Новости

Как рассказал У Цянь, недавно НОАК организовала плановое совместное боевое патрулирование ВМС и ВВС в морской акватории и воздушном пространстве вокруг территории Тайваня.

Он уточнил, что учения проводились с целью повышения уровня боеспособности войск.

«НОАК непрерывно ведёт тренировку войск и подготовку к войне и продолжит регулярно организовывать соответствующие военные манёвры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg писало, что возможный военный конфликт вокруг Тайваня может обойтись мировой экономике примерно в $10 трлн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить