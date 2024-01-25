Минобороны КНР: китайская армия продолжает тренировку войск и подготовку к войне

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает тренировку войск и подготовку к войне из-за ситуации вокруг Тайваня.

Как рассказал У Цянь, недавно НОАК организовала плановое совместное боевое патрулирование ВМС и ВВС в морской акватории и воздушном пространстве вокруг территории Тайваня.

Он уточнил, что учения проводились с целью повышения уровня боеспособности войск.

«НОАК непрерывно ведёт тренировку войск и подготовку к войне и продолжит регулярно организовывать соответствующие военные манёвры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg писало, что возможный военный конфликт вокруг Тайваня может обойтись мировой экономике примерно в $10 трлн.