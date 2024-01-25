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В Польше заявили об увеличении преступности из-за наплыва украинских беженцев

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Польские полицейские подготовили отчёт, согласно которому наплыв украинских беженцев серьёзно отразился на уровне преступности в Польше.
В Польше заявили об увеличении преступности из-за наплыва украинских беженцев
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Rzeczpospolitа со ссылкой на документ.

Уточняется, что в 2023 году иностранцы совершили в Польше 17 278 преступлений, что на 2,4 тыс. больше показателей 2022 года. В основном, по данным статистики, законы и правила нарушают украинцы, на втором и третьем местах — грузины и белорусы.

Почти каждое третье нарушение связано со злоупотреблением алкоголем и вождением в нетрезвом состоянии, в прошлом году в 70% таких случаев главными фигурантами были украинцы. При этом даже после выданного судами запрета на управление автомобилем нарушители продолжают водить, и в прошлом году по данным фактам обвинения были предъявлены 871 иностранцу, из которых 518 были украинцами.

Возросло в Польше и количество совершаемых иностранцами краж, а также дел, связанных с наркотиками. В 2023 году таких случаев было 3240 и 2451 соответственно, что в три раза больше показателей трёхлетней давности.

Ранее в Польше анонсировали проверки украинцев призывного возраста.

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