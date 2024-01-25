Times: однопартийцы Сунака собираются добиться его отставки

Некоторые депутаты британского парламента из правящей Консервативной партии, куда входит сам премьер-министр Великобритании Риши Сунак, намерены добиться его снятия с должности до выборов. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на источники.

AP

© Kirsty Wigglesworth

По данным издания, кроме ряда депутатов-консерваторов, отставки премьера также добиваются бывшие политические советники, которые работали на правительство. Отмечается, что «мятежники» хорошо мотивированы, организованы и имеют союзников «с большими карманами». В начале декабря издание Daily Mail сообщило, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может снова вступить в должность благодаря плану группы депутатов-консерваторов.