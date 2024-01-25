Times: однопартийцы Сунака собираются добиться его отставки
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По данным издания, кроме ряда депутатов-консерваторов, отставки премьера также добиваются бывшие политические советники, которые работали на правительство.
Отмечается, что «мятежники» хорошо мотивированы, организованы и имеют союзников «с большими карманами».
В начале декабря издание Daily Mail сообщило, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может снова вступить в должность благодаря плану группы депутатов-консерваторов.