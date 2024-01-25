DM: обучение ВСУ может пригодиться Британии при подготовке собственных граждан

Великобритания может воспользоваться уроками, извлечёнными при обучении военнослужащих Вооружённых сил Украины, для подготовки собственных граждан.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источник.

По мнению экспертов Министерства обороны Британии, Лондон может получить «полезные уроки» при обучении украинских солдат.

«Многое из того, что мы делаем, может послужить репетицией миссии по формированию нашего собственного второго эшелона», — рассказал изданию источник.

Ранее Минобороны Британии сообщило, что подготовило почти 40 тыс. украинских военных.

Начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс заявил, что в случае эскалации конфликта на Украине и вмешательства в него НАТО необходимо убедить британцев вступать в армию.