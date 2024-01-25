Посольство США в Словакии: Киев не находится под влиянием Вашингтона
- AP
- © Nariman El-Mofty
Об этом дипмиссия США написала в своих социальных сетях.
Там отметили, что американская сторона приветствует встречу Фицо с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём.
«Однако США категорически отвергают утверждение премьера Фицо о том, что Украина является государством под влиянием США», — говорится в сообщении.
В посольстве назвали подобные заявления недостойными.
Ранее Роберт Фицо выразил уверенность, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США.