Посольство США в Словакии: Киев не находится под влиянием Вашингтона

Американское посольство в Словакии выразило несогласие с заявлением словацкого премьер-министра Роберта Фицо о том, что Украина находится под полным контролем Соединённых Штатов.

Об этом дипмиссия США написала в своих социальных сетях.

Там отметили, что американская сторона приветствует встречу Фицо с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём.

«Однако США категорически отвергают утверждение премьера Фицо о том, что Украина является государством под влиянием США», — говорится в сообщении.

В посольстве назвали подобные заявления недостойными.

Ранее Роберт Фицо выразил уверенность, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США.