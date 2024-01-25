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Посольство США в Словакии: Киев не находится под влиянием Вашингтона

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Американское посольство в Словакии выразило несогласие с заявлением словацкого премьер-министра Роберта Фицо о том, что Украина находится под полным контролем Соединённых Штатов.
Посольство США в Словакии: Киев не находится под влиянием Вашингтона
  • AP
  • © Nariman El-Mofty

Об этом дипмиссия США написала в своих социальных сетях.

Там отметили, что американская сторона приветствует встречу Фицо с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём.

«Однако США категорически отвергают утверждение премьера Фицо о том, что Украина является государством под влиянием США», — говорится в сообщении.

В посольстве назвали подобные заявления недостойными. 

Ранее Роберт Фицо выразил уверенность, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США.

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