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Полковник Макгрегор: на Украине погибли по меньшей мере 400 американцев

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Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине погибли по меньшей мере 400 американцев.

Об этом он написал в соцсети X и обвинил власти США в сокрытии данной информации.

По словам Макгрегора, американский сенатор Линдски Грэм заявлял, что в США должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине.

«Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме», — сказал Макгрегор.

Ранее он выразил мнение, что Владимир Зеленский является мошенником, не представляющим интересы украинского народа.

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