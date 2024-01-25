Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине погибли по меньшей мере 400 американцев.

Об этом он написал в соцсети X и обвинил власти США в сокрытии данной информации.

По словам Макгрегора, американский сенатор Линдски Грэм заявлял, что в США должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине.

«Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме», — сказал Макгрегор.

Ранее он выразил мнение, что Владимир Зеленский является мошенником, не представляющим интересы украинского народа.