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FT: в новом пакете санкций ЕС против России не будет запрета на импорт алюминия

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В новом пакете санкций Евросоюза в отношении России вряд ли будет запрет на импорт российского алюминия, несмотря на просьбу Польши и прибалтийских стран.
FT: в новом пакете санкций ЕС против России не будет запрета на импорт алюминия
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идёт о санкциях, которые в ЕС намереваются одобрить к 24 февраля. 

Кроме того, ЕС может смягчить ряд уже существующих ограничений, например, против ядерного топлива и СПГ, чтобы заручиться поддержкой нового пакета санкций со стороны всех стран сообщества.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложения по новому пакету санкций в отношении России — лишь видимость деятельности со стороны Европейского союза.

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