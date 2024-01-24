FT: в новом пакете санкций ЕС против России не будет запрета на импорт алюминия
- РИА Новости
Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что речь идёт о санкциях, которые в ЕС намереваются одобрить к 24 февраля.
Кроме того, ЕС может смягчить ряд уже существующих ограничений, например, против ядерного топлива и СПГ, чтобы заручиться поддержкой нового пакета санкций со стороны всех стран сообщества.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложения по новому пакету санкций в отношении России — лишь видимость деятельности со стороны Европейского союза.