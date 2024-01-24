Лаврентьев: нужно предотвратить масштабный военный конфликт на Ближнем Востоке
С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
«Думаю, что мировое сообщество должно сделать всё возможное для того, чтобы предотвратить такое негативное развитие ситуации», — передаёт его слова ТАСС.
Ранее Лаврентьев заявил, что Россия не приемлет удары Израиля по территории Сирии.
Также, по его мнению, для урегулирования в Сирии эффективен астанинский формат.