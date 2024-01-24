RT в Telegram
Подпишись

Лаврентьев: нужно предотвратить масштабный военный конфликт на Ближнем Востоке

Короткая ссылка
Ближний Восток находится на грани масштабного вооружённого противостояния, это необходимо предотвратить.

С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Думаю, что мировое сообщество должно сделать всё возможное для того, чтобы предотвратить такое негативное развитие ситуации», — передаёт его слова ТАСС.

Ранее Лаврентьев заявил, что Россия не приемлет удары Израиля по территории Сирии.

Также, по его мнению, для урегулирования в Сирии эффективен астанинский формат. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить