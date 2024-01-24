Временный поверенный: действия США и Британии могут стоить Йемену двух лет развития

Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров заявил в интервью ТАСС, что военные действия США и Британии в Красном море могут стоить Йемену двух лет развития.

«Можно уверенно сказать, что эффект от американо-британских военных авантюр в Красном море для перспектив йеменского урегулирования будет негативным», — сказал дипломат.

По его словам, в лучшем случае будут отложены финализация дорожной карты и давно ожидаемый запуск политического процесса в Йемене.

«В худшем, при масштабной эскалации напряжённости, мы рискуем потерять многие, если даже не все наработки, достигнутые за последние полтора-два года», — добавил Кудров.

Ранее США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене.

Также глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия категорически осуждает агрессию США и Великобритании против Йемена.