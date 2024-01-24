Временный поверенный: действия США и Британии могут стоить Йемену двух лет развития
«Можно уверенно сказать, что эффект от американо-британских военных авантюр в Красном море для перспектив йеменского урегулирования будет негативным», — сказал дипломат.
По его словам, в лучшем случае будут отложены финализация дорожной карты и давно ожидаемый запуск политического процесса в Йемене.
«В худшем, при масштабной эскалации напряжённости, мы рискуем потерять многие, если даже не все наработки, достигнутые за последние полтора-два года», — добавил Кудров.
Ранее США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене.
Также глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия категорически осуждает агрессию США и Великобритании против Йемена.