США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене
Об этом сообщает РИА Новости.
«Военные США и Великобритании по приказу своих правительств и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли дополнительные пропорциональные и необходимые удары против восьми объектов хуситов в Йемене», — говорится в сообщении.
Ранее в Associated Press заявили, что США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.
Также сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили эскалацию ситуации в Красном море и украинский конфликт.