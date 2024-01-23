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США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене

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Силы США и Британии нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене, заявила коалиция.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Военные США и Великобритании по приказу своих правительств и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли дополнительные пропорциональные и необходимые удары против восьми объектов хуситов в Йемене», — говорится в сообщении.

Ранее в Associated Press заявили, что США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили эскалацию ситуации в Красном море и украинский конфликт.

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